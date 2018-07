Problemas físicos preocupam Fluminense antes de final Ainda sob os efeitos da classificação para a final da Taça Guanabara nos pênaltis sobre o Botafogo, na quinta-feira, o Fluminense iniciou a preparação para a decisão contra o Vasco, domingo, às 16 horas, no Engenhão, com algumas importantes preocupações para a montagem da equipe. O técnico Abel Braga quer manter a formação que empatou o clássico com o Botafogo em 1 a 1 no tempo regulamentar, mas isso pode não ser possível.