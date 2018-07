Problemas físicos preocupam Muricy para jogo de quarta-feira

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Internacional no Beira-Rio, com uma série de problemas no elenco. Souza recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora. Como Maicon está com problemas musculares no músculo posterior da coxa direita, só Hudson pode ficar à disposição para jogar com Denilson.

A defesa também vive um momento complicado. Além da lesão que tirou Rodrigo Caio da temporada, o setor sofre com a ausência de Antonio Carlos, com um pequeno estiramento muscular na panturrilha esquerda, não tem retorno confirmado e deve ficar fora. Douglas, prestes a ser vendido pelo Barcelona, também com problemas musculares, segue fora.

A carência é tamanha que o São Paulo irá pedir à CBF que libere Ademilson da convocação da seleção sub-21 para que o time tenha mais opções ofensivas. "Eles convocaram os nossos meninos, mas nem jogando eles estão", reclamou Muricy.

O time pode até ter a estreia de Michel Bastos em Porto Alegre. O meia foi apresentado na última quinta-feira, mas ainda está longe das melhores condições de jogo. Ainda assim, pode pelo menos ficar no banco no beira-rio. "Às vezes, a urgência do momento faz a gente antecipar o processo", disse Muricy.