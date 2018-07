Problemas musculares preocupam Carille no Corinthians

O meia Marlone, substituído no jogo contra o Santo André por dores na coxa esquerda, será avaliado após a reapresentação do elenco nesta segunda-feira. A princípio, o meia deve enfrentar o Novorizontino, nesta quarta-feira, às 19h30, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, mas a situação do atleta preocupa a comissão técnica.

Marlone já havia sentido dores nas costas na semana passada. O Corinthians jogou no sábado, diante do São Bento e, em seguida, enfrentou a Caldense em Poços de Caldas (MG). Logo após a partida, iniciou preparação para a partida contra o Santo André (derrota por 2 a 0 na Arena Corinthians).

Marlone é o terceiro jogador com problemas musculares neste início de temporada. Kazim perdeu três jogos por um desconforto na coxa direita e retornou ao time exatamente no jogo de sábado. O técnico Fábio Carille afirmou que a lesão acabou prejudicando o ritmo de treinamentos, pois uma das opções para os próximos jogos seria escalar Kazim e Jô junto no comando do ataque.

Já o meia Giovanni Augusto não atuou contra o Santo André também com lesão muscular na coxa e será reavaliado pelo departamento médico do Corinthians. Seu retorno ao time ainda não tem data definida.