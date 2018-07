Problemas na Receita não atrapalham treino de Neymar no Barça

Neymar treinou normalmente nesta sexta-feira no Barcelona, apesar da notícia no Brasil de que a Fazenda bloqueou R$ 188 milhões por sonegação fiscal (auditores encontraram infrações na declaração de imposto junto ao fisco). O atacante do Barcelona mostrou descontração nos treinos que antecedem a partida contra o Las Palmas pelo Campeonato Espanhol. O craque brasileiro até brincou e imitou 'tridente', gesto feito por Usain Bolt ao ganhar as provas de atletismo, e brinca com Messi e Suárez. Veja o vídeo: