Procura por um atacante vira prioridade no Corinthians

Em seu primeiro jogo no comando do Corinthians, o técnico Cristóvão Borges teve certeza de que precisa de reforços para a sequência Brasileiro. Após o jogo contra o Atlético-MG, ele voltou a pedir novas opções no time, como fez em sua chegada. O foco é total no ataque.

O clube conta com seis opções para o setor: Luciano, Romero, Lucca, Rildo, André e Issac. Nenhum deles passa confiança e, mesmo nos tempos de Tite, a mudança de atletas no setor era constante. Por isso, a diretoria está no mercado atrás de pelo menos um grande nome para reforçar o ataque.

“O grupo que temos é pequeno para o que vamos encontrar, porque a temporada é longa e daqui a pouco vamos jogar competições simultâneas. Uma equipe do nosso nível precisa ter jogadores para todas as posições. Quando cheguei, já havia essa avaliação e trabalhamos para resolver”, disse o treinador corintiano.

Dirigentes tem analisado o futebol sul-americano e também jogadores que estão em baixa na Europa. Recentemente, dois velhos conhecidos do torcedor brasileiros foram lembrados no clube. O ex-palmeirense Barcos, que está no Sporting-POR, foi sondado, mas o argentino prefere dar prioridade a continuar na Europa.

Outro comentado é Leandro Damião. O atacante do Santos voltou de empréstimo do Bétis e tem sido oferecido para vários clubes, entre eles, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. A diretoria corintiana analisa outras opções, mas ainda não descartou o jogador.