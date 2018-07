Procurador do STJD pede vídeo para denunciar Valdivia

A expulsão de Valdivia no jogo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão, pode custar caro ao Palmeiras. O procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Schmitt, disse nesta quinta que já pediu as imagens da partida para analisar o lance e a partir disso, enquadrar o ocorrido dentro das regras do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O chileno pisou no volante Amaral e levou o cartão amarelo do árbitro Anderson Daronco.

"Vou analisar as imagens para tipificar o lance dentro das regras que temos. Já pedi o conteúdo da televisão para cuidar disso", disse o procurador. Se Schmitt denunciar o lance, a conduta de Valdivia pode ser classificada ou como agressão ou jogada violenta. No primeiro caso, a pena é de quatro a 12 jogos, conforme previsto no artigo 254 A. A outra possibilidade é de cair para o artigo 254, cuja punição prevista é de uma a seis partidas.

O árbitro relatou o lance na súmula, publicada nesta quinta pela CBF. "Expulsei, diretamente, aos 37 minutos do segundo tempo, o atleta Valdivia, do Palmeiras, por pisar na nádega do adversário, enquanto o mesmo estava deitado no solo", descreveu. A partida com o Flamengo marcava o retorno do chileno ao Palmeiras depois de um mês, período em que se recuperou de uma lesão na coxa.

O técnico Dorival Junior garantiu após o jogo, que terminou empatado em 2 a 2, que a comissão técnica ia se reunir com o atleta para cobrar mais cuidado com esse tipo de lance. Valdivia apenas correu pelo campo da Academia de Futebol nesta quinta e já cumpre suspensão automática na próxima rodada, quando o Palmeiras enfrenta o Goiás, no Serra Dourada.