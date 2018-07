Procuradoria do STJD denuncia Vizeu, Rhodolfo e o árbitro de jogo do Flamengo

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou nesta quinta-feira o centroavante Felipe Vizeu e o zagueiro Rhodolfo, do Flamengo. Os dois discutiram e trocaram agressões em campo durante a vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, no último domingo, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Caetano diz que Fla irá punir Rhodolfo e Vizeu, mas despista 'Fica internamente'

Além dos atletas, o árbitro do jogo, o mato-grossense Wagner Reway, também foi incluso na denúncia por não coibir a violência e deixar de punir Felipe Vizeu na comemoração do gol. Ele responderá por dupla infração ao artigo 260 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Por cada ato, pode receber suspensão de 30 a 180 dias, além de multa que pode variar entre R$ 100 e R$ 1 mil.

Rhodolfo agrediu Felipe Vizeu com um soco no região do baço, por trás, após os dois discutirem dentro da grande área do Flamengo, no final do primeiro tempo. A Procuradoria enquadrou o zagueiro por dupla agressão física (artigo 254-A) e por ameaçar o adversário (artigo 243-C), ambos do CBJD. A agressão tem como pena suspensão de quatro a 12 jogos, enquanto que a ameaça pode render multa de até R$ 100 mil e suspensão de 30 a 120 dias.

Na sequência da discussão, Felipe Vizeu foi ao ataque e marcou o terceiro gol do Flamengo na partida. Na comemoração, levantou o dedo do meio apontando para Rhodolfo. Pelo gesto, foi denunciado por ofender a honra (artigo 243-F). Também entrou no artigo 254-A (agressão). O atacante corre risco de suspensão por um a seis jogos e multa de até R$ 100 mil pela ofensa e até 12 jogos por agressão.

O julgamento será na próxima quarta-feira. Se forem punidos, Felipe Vizeu e Rhodolfo ficarão de fora somente da 38.ª e última rodada do Brasileirão, no duelo do Flamengo contra o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador. O restante da pena, caso tenha mais de um jogo, acontecerá na próxima edição de qualquer competição nacional.

O Flamengo ocupa a sexta colocação na tabela de classificação do Brasileirão com 53 pontos. O time rubro-negro volta a campo neste domingo, quando receberá o Santos, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 37.ª e penúltima rodada, em duelo que pode garantir a vaga da equipe carioca ao menos na fase preliminar da Copa Libertadores.