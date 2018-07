Procuradoria do STJD pode arquivar caso Fla-Flu e devolver pontos ao Flamengo A procuradoria geral do STJD pediu a impugnação do despacho que retirou os três pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro e se mostrou contrário ao julgamento que pede a anulação do Fla-Flu. Essa solicitação, que será analisada pelo presidente do STJD Ronaldo Piacente, pode encerrar com o caso e devolver os pontos ao Rubro-Negro.