Neymar pode ser indiciado na Espanha por corrupção

Neymar, um dos três melhores jogadores do mundo em 2015, pode ser indiciado na Espanha por corrupção. Nesta sexta-feira, a procuradoria em Madri pediu que o jogador seja convocado para depor na condição de réu por "crimes de corrupção entre particulares e fraude" envolvendo sua contratação pelo Barcelona, tramite necessário antes de encaminhar o pedido de indiciamento. O procurador José Perals também pediu à Justiça espanhola que o pai do jogador seja interrogado como indiciado, além dos dirigentes do Barcelona e dois ex-presidentes do Santos, Odilio Rodríguez e Luis Álvaro de Oliveira. Uma decisão pode ser anunciada nos próximos dias se o juiz da Audiência Nacional aceita o pedido do procurador.

A iniciativa é resultado do processo aberto pela empresa DIS, que gestionava parte dos direitos sobre Neymar quando o brasileiro ainda atuava pelo Santos. O Tribunal na Espanha já havia aceito o processo, que ainda aponta para a manipulação de contratos. Pela lei, uma possível condenação máxima poderia resultar em uma prisão de oito anos pelos dois crimes, ou uma multa milionária.

A queixa tinha, como origem, a divisão do pagamento que o Barcelona deveria realizar na compra do jogador. Para a DIS, ela deveria receber 40% do dinheiro que o clube catalão ou qualquer outro gastaria no jogador. Mas a empresa insiste que apenas recebeu 17,1 milhões de euros do Barcelona.

As investigações na Espanha acabaram revelando que o valor real pago por Neymar chegou a 83 milhões de euros, o que acabou sendo confirmado pelo Barcelona e derrubou a sua diretoria. Mas 40 milhões de euros teriam ido para Neymar por meio de "contratos simulados".

Para a DIS, uma negociação transparente com outros clubes teria gerado mais dinheiro para a empresa que, ao não saber de outros contratos de Neymar com o Barcelona, considera que foi lesada financeiramente.

Na Espanha, o Tribunal já pediu os documentos sobre as negociações que ocorreram para a compra de Neymar pelo Real Madrid, Chelsea, Bayern de Munique ou pelo Manchester City. Todos esses clubes mandaram ofertas ao Santos, a Neymar ou a seu pai entre 2009 e 2013.

O caso ainda gera um processo separado contra os dirigentes do Barcelona, acusados de delito fiscal. Por tais crimes, a procuradoria pede até 7 anos de prisão ao ex-presidente do clube, Sandro Rosell, além de multas de 25 milhões de euros.

Na próxima segunda-feira, Neymar estará em Zurique no evento de gala para a entrega da Bola de Ouro. Ele é, pela primeira vez, um dos três finalistas.