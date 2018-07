Produtora do game Fifa 16 anuncia parceria com o Real Madrid

A EA Sports, empresa sediada no Canadá que produz a popular franquia de videogames Fifa, é a nova parceira do Real Madrid. O acordo foi anunciado nesta terça-feira e tem duração de três anos.

Com isso, os jogadores do Real ganham novos modelos de rosto 3D no game e conteúdos exclusivos da equipe serão lançados no decorrer da temporada. Para anunciar a parceria, a EA Sports promoveu um evento que contou com a participação dos atletas Nacho, Illarramendi, Varane e do brasileiro Danilo, recém-contratado, que colocaram as mãos no Fifa 16, nova edição que será lançada em setembro.

No total, rostos de 14 atletas merengues foram captados e um vídeo com as capturas foi divulgado, com destaque para Cristiano Ronaldo. Curiosamente, quem aparece na capa do jogo é Lionel Messi, do rival Barcelona. O contrato do argentino com a EA Sports é um dos mais rentáveis que ele possui em sua lista de patrocínios. O Fifa 16 tem lançamento previsto para 25 de setembro no Brasil.

CONFIRA O VÍDEO DA CAPTURA DOS ROSTOS DOS JOGADORES