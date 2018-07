Programação tem jogos da Liga dos Campeões e Libertadores

Nesta quarta-feira, o futebol dá as cartas tanto na Liga dos Campeões quanto na Libertadores. Em Londres, o Chelsea tem osso duro de roer diante do PSG, de Ibra e da legião de brasileiros, como David Luiz e Thiago Silva. O time francês ganhou a primeira partida, em Paris, de 2 a 1, e agora tenta a vaga na casa do rival, que não vive boa fase.

Nas Américas, o futebol brasileiros, sobretudo o paulista, pede passagem. Em assunção, o Corinthians mede forças com o Cerro Porteño. Em São Paulo, o Palmeiras recebe o Nacional, com casa cheia. Veja o que de melhor acontece no esporte e acompanhe programação e notícias pelo site do Estadão.

11h30

Mundial de Biatlo: etapa de Oslo

SporTV 2

14h

Liga dos Campeões:

Zenit x Benfica

EI MAXX

14h

Liga dos Campeões Feminina de Vôlei

Fenerbahçe Istambul x Dinamo Moscou

BandSports

16h45

Liga dos Campeões

Chelsea x PSG

Band, EI MAXX e TNT

17h30

Copa Libertadores:

Cobresal x Independiente Santa Fe

FOX Sports 2

19h30

Copa Libertadores:

Cerro Porteño x Corinthians

FOX Sports

19h30

Copa Libertadores:

Rosario Central x River Plate-URU

FOX Sports 2

19h30

Copa Sul-Minas-Rio:

Flamengo x Figueirense

SporTV

19h30

Copa Su-Minas-Rio:

Cruzeiro x Atlético-PR

SporTV 2

19h30

Copa Verde:

Águia de Marabá x Paysandu

Esporte Interativo e EI MAXX 2

21h

Basquete universitário dos EUA

March Madness da NCAA

BandSports

21h45

Copa Libertadores:

Palmeiras x Nacional-URU

Globo, SporTV e FOX Sports

21h45

Copa Libertadores:

Grêmio x San Lorenzo

FOX Sports 2

21h45

Copa do Nordeste

Fortaleza x Sport

EI MAXX

21h45

Copa do Nordeste

Juazeirense x Bahia

Esporte Interativo e EI MAXX 2

23h30

Basquete (NBA)

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

ESPN Internacional

23h30

Basquete universitário dos EUA

March Madness da NCAA

BandSports