Jogos decisivos da Liga dos Campeões e Brasileirão marcam a quarta e quinta-feira; veja programação

O ano de 2021 vai chegando ao fim e a bola rola nesta semana para jogos decisivos da Liga dos Campeões e do Campeonato Brasileiro. No velho continente, o Barcelona tem parada dura contra o Bayern, na Arena de Munique, às 17h (horário de Brasília), para garantir vaga nas oitavas de final do principal torneio de clubes da Europa. No mesmo horário, o Manchester United faz seu primeiro jogo na competição sob o comando de Ralf Rangnick. O time de Cristiano Ronaldo encara o Young Boys, da Suíça, já classificado.

Já na quinta-feira, as emoções ficam por conta da 38ª e última rodada do Brasileirão. A briga contra o rebaixamento tem como protagonistas Grêmio, Bahia e Juventude, mas apenas um irá se salvar da queda. Santos e São Paulo, por sua vez, precisam vencer para ainda sonhar com uma vaga na Libertadores, mesmo que as chances da dupla sejam remotas. Todas as partidas ocorrem às 21h30.

Confira as partidas desta quarta-feira, 08/12

Liga dos Campeões

17h Bayern de Munique x Barcelona

17h Manchester United x Young Boys

Confira as partidas desta quinta-feira, 09/12

Liga Europa

14h 45 Napoli x Leicester

17h Lazio x Galatasaray

Brasileirão

21h30 Fluminense x Chapecoense

21h30 Palmeiras x Ceará

21h30 Santos x Cuiabá

21h30 América-MG x São Paulo

21h30 Grêmio x Atlético-MG

21h30 Fortaleza x Bahia

21h30 Sport x Athletico-PR

21h30 Red Bull Bragantino x Internacional

21h30 Juventude x Corinthians

21h30 Atlético-GO x Flamengo