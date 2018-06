Programas de sócio torcedor se tornam armadilha para o público

O plano "Tu és Grande", do São Paulo, de R$ 149 mensais, não oferece benefícios expressivos para o torcedor, de acordo com o estudo do Itaú BBA. Mas o clube procura dar outras compensações. O site oficial do programa indica que, entre as vantagens, estão descontos em estabelecimentos comerciais conveniados. Além de preferência e desconto de 70% no valor de ingressos para jogos no Morumbi.

Apesar de ter fechado o ano com superávit, impulsionado principalmente pela venda de jogadores, o clube tricolor não teve grande aumento de adesões ao seu programa. Entre os motivos, a má fase do time e a baixa no valor nos ingressos que, por outro lado, foi atrativo fundamental para lotar o estádio.

A estratégia dos preços populares deve ser mantida em 2018. O São Paulo teve R$ 10,6 milhões em lucro em 19 jogos como mandante no Nacional passado. Nos cinco jogos de maior público, somou quase R$ 5,3 milhões. Para tentar superar essas marcas neste ano, uma das estratégias é investir na experiência do torcedor em sua ida ao estádio para acompanhar as partidas.

No Grêmio, o plano menos vantajoso é o Gold Central, em que o torcedor paga R$ 430. O gremista tem como comodidade não precisar de ingresso e ter cadeiras numeradas e exclusivas.