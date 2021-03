Proibido de treinar na cidade de Santos, time da Vila vai trabalhar a semana em Atibaia

Com as práticas esportivas coletivas proibidas na Baixada Santista, o Santos ficou impossibilitado de trabalhar no CT Rei Pelé e escolheu Atibaia como seu refúgio nesta semana. Ao menos até sexta-feira, os treinos serão na cidade do interior paulista. O elenco aguarda apenas o resultado dos testes de covid-19 que todos foram submetidos para embarcar para Atibaia. Normalmente, os clubes buscam tranquilidade na cidade antes de jogos decisivos. Ariel Holan terá paz na cidade para preparar seu time titular.

Como o Santos não sabe quando volta a campo pelo Paulistão, suspenso inicialmente até o dia 30 de março, a preparação visa o confronto mata-mata com o San Lorenzo, da Argentina, por vaga na chave de grupos da Copa Libertadores. O jogo está marcado para os dias 6 e 13 de abril, em Buenos Aires, inicialmente, com a decisão ocorrendo na Vila Belmiro. Ainda não se sabe como o Santos irá para a Argentina com as restrições de voos por causa da pandemia de covid-19.

Há ainda a possibilidade de o time ficar em Atibaia também na semana da Páscoa, após folgar sábado e domingo, pois o CT Rei Pelé só deve ser liberado no dia 4 de abril. O clube tenta negociar com a prefeitura local uma exceção para usar o CT na cidade, mas segue sem acordo. O Santos também preferiu não trabalhar em São Paulo, onde a contaminação bate recordes diários.

ADIADO

Ainda em fase de recuperação de trombose, o atacante Raniel precisará passar por cirurgia para drenar um hematoma. O procedimento, contudo, foi adiado por causa da pandemia e ainda não tem data definida. Marinho também se prepara para retornar em melhor fase, depois de ter sarado da covid-19 e tratado de algumas lesões da temporada passada.