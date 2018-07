Proibidos de gastar demais, clubes 'burlam' o Fair Play Financeiro

Quando a Uefa criou o Fair Play Financeiro, a impressão clara era de que a entidade queria evitar "supertimes", que, com muito dinheiro em caixa, contratariam todos os melhores jogadores e deixariam os campeonatos com cada vez menos equilíbrio. Porém, seis anos se passaram e a regra da Uefa praticamente não atrapalha os planos dos clubes endinheirados, que encontram alguma forma de "burlar" o sistema.

Isso ficou muito evidente na novela envolvendo a transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain. Com os 222 milhões de euros (R$ 817 milhões) sendo investidos, inevitavelmente o clube francês gastaria muito mais do que arrecadou em vendas, já que até agora vendeu apenas dois jogadores considerados coadjuvantes, arrecadando 17 milhões de euros (R$ 62,5 milhões), menos de um décimo do que gastaria com a chegada do camisa 11 do Barcelona. Mas o Fair Play é medido não apenas baseado em transferências e sim em receitas totais. Ou seja, entram aí vendas de produtos e também patrocínios conquistados com a expansão da marca.

E é nesse caminho que o presidente e dono Nasser Al-Khelaïfi pretende avançar nas negociações. Como o xeque possui origem no Catar, escolhido como sede da Copa do Mundo de 2022, ele acredita que ter em seu time um dos atletas que deve ser um dos destaques do Mundial, pode atrair ainda mais mídia e, consequentemente, mais dinheiro para o Paris Saint-Germain. Por isso, a "loucura" de investir tanto dinheiro em apenas um jogador passa a fazer sentido e a transferência "se paga", pois Neymar venderia muitas camisas do clube pelo mundo todo, assim como conquistas, trazendo lucro e tornando o negócio viável com a Uefa. Imediatamente, porém, para arcar com isso, ele não investiria o dinheiro por modos convencionais, mas sim por meio de patrocínio, com um contrato. Ou seja, "inesperadamente", o PSG teria uma bolada a mais vindo de parceiros, que na verdade são mantidos pelo seu dono, possibilitando a contratação sem que as normas sejam descumpridas.

Mas essa não é a única forma que os clubes encontram de não serem punidos pela entidade, que pode até mesmo proibir as equipes de participarem de competições europeias, como aconteceu recentemente com o Besiktas, da Turquia, acusado de "gestão irresponsável". Como os clubes estão sendo comprados por milionários, existe a possibilidade de que apenas uma pessoa ou empresa seja proprietária de mais de uma equipe de futebol.

Um bom exemplo é o City Football Group. Pertencendo a investidores dos Emirados Árabes Unidos, o grupo é dono do Manchester City (Inglaterra), do New York City FC (Estados Unidos), do Melbourne City (Austrália) e é acionista minoritário do Yokohama F. Marinos (Japão). Se o Manchester City, mais famoso e poderoso do grupo, tiver interesse em um jogador, mas não puder investir por limitações da Uefa, até o momento nada impede que o time "irmão" contrate um jogador e simplesmente o repasse para os ingleses ou por meio de venda ou então por um empréstimo. A ajuda também pode acontecer de outra forma. Caso o time treinado por Pep Guardiola gaste muito na contratação de um jogador e precise se adequar à regra, seu parceiro pode comprar do clube um atleta que esteja encostado por cifras altíssimas, o deixando sem pendências com a Uefa.

Uma terceira estratégia e, provavelmente, a mais rotineira delas, é que o clube acerte a contratação de um jogador, mas o mesmo chegue por empréstimo, havendo uma necessidade de compra depois de um período. Quem adotou isso neste mercado de transferências foi o Bayern de Munique. Como já tinha comprado Corentin Tolisso, do Lyon, por 41 milhões de euros (R$ 150,9 milhões), o clube não quis correr riscos e anunciou a chegada de James Rodríguez por empréstimo. Porém, no contrato, já está acertado que os alemães possuem obrigação de comprá-lo definitivamente daqui dois anos. Algo semelhante foi feito pela Juventus, que contratou Douglas Costa, mas só pagará no futuro.

As contratações do Milan até agora:

Leonardo Bonucci - Zagueiro - Juventus - R$ 154 milhões (42 M €)

André Silva - Atacante - Porto - R$ 139,9 milhões (38 M €)

Andrea Conti - Lateral-direito - Atalanta - R$ 92 milhões (25 M €)

Hakan Çalhanoğlu - Meia - Bayer Leverkusen - R$ 81 milhões (22 M €)

Ricardo Rodríguez - Lateral-esquerdo - Wolfsburg - R$ 66,2 milhões (18 M €)

Mateo Musacchio - Zagueiro - Villarreal - R$ 66,2 milhões (18 M €)

Lucas Biglia - Volante - Lazio - R$ 62,5 milhões (17 M €)

Franck Kessié - Volante - Atalanta - Empréstimo de R$ 29,4 milhões (8 M €)

Antonio Donnarumma - Goleiro - Asteras Tripoli - R$ 5,5 milhões (1,5 M €)

Fabio Borini - Atacante - Sunderland - Empréstimo