Projeto da Arena Corinthians contempla mais do que um jogo de futebol

SÃO PAULO - Palco da abertura da Copa do Mundo de 2014, a Arena Corinthians vai receber na próxima segunda-feira mais uma visita do secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke. O dirigente encontrará 85% das dependências do estádio concluídas e terá a garantia da entrega em dezembro. A visita de Valcke será rápida - em seguida ele vai para Curitiba -, o que o impedirá de ver detalhes como os observados na última quarta-feira pelo Estado.

Durante pouco mais de três horas, a reportagem fez um mergulho completo nas instalações. Andou do subsolo ao último andar, passando por banheiros, vestiários, estacionamento e arquibancadas. A “vistoria’’ dissecou o canteiro de obras e também constatou de perto os avanços das intervenções viárias no entorno, que estarão concluídas até abril do próximo ano, de acordo com as autoridades.

O roteiro na Arena Corinthians começa pelo prédio leste, que já tem toda a estrutura da cobertura colocada e está recebendo as alças de ligação com a cobertura do prédio oeste. A vista para o campo é ampla e não há ponto cego. Por ter um formato quadrado, a arena facilita a vida do torcedor na arquibancada, que pode ver qualquer parte do gramado. No acesso às arquibancadas, chama a atenção o espaço livre dentro do estádio para circulação de pessoas, mais amplo do que nos outros estádios do País. Num dos lados ficarão as lojas dos concessionários (estão previstas 59 concessões no total) e no outro, os banheiros.

O gramado, cuja implantação deverá estar finalizada no próximo mês, é outro diferencial. A grama foi semeada exatamente um ano antes da abertura do Mundial, em 12 de junho, e já está em seu terceiro corte.Por ter sido escolhida uma grama de inverno, um moderno sistema instalado abaixo do gramado permite o esfriamento das raízes nos meses mais quentes. Esse sistema também irriga e escoa a água por gravidade ou vácuo.

“Tivemos a ajuda de vários especialistas para chegar a esse gramado. Até o Ronaldo e o Edu, ex-jogadores, nos auxiliaram”, conta Andrés Sanchez, que é o responsável pelas obras no Itaquerão. O gramado verdinho terá em sua volta uma grama sintética, sobre a qual serão colocados os bancos de reservas. Os torcedores ficarão muito perto de seus ídolos, e Andrés garante que não haverá grade de separação entre o público e os atletas. Apenas uma mureta fará a divisão entre campo e arquibancada, que tem uma inclinação diferente no andar superior para deixar o torcedor mais perto do espetáculo.

O maior trunfo do Corinthians para arrecadar de R$ 150 milhões a R$ 200 milhões por ano, sem contar a bilheteria, é o prédio oeste, com seus dois andares de estacionamento (mil vagas) e vestiários de dar inveja aos grandes clubes do mundo. Até os espaços para juízes e gandulas são espaçosos. Na área de aquecimento do Corinthians – espaço um pouco maior do que um campo de soçaite –, haverá uma arquibancada para 86 torcedores VIPs assistirem à preparação dos jogadores antes das partidas. O espaço será separado por vidro antirruído.

No prédio leste haverá camarotes de diversos tamanhos, para 12 ou mais de 200 pessoas. Os espaços corporativos, por exemplo, poderão receber eventos de empresas que culminarão em jogos à noite. Nas laterais do prédio, dois grandes restaurantes panorâmicos colocarão os clientes literalmente acima da arquibancada, por causa de alguns mezaninos que avançam sobre a torcida.

BANHEIROS IGUAIS

Um camarote padrão, por exemplo, tem espaço de convivência, bar, uma área superior, mais privativa, e cadeiras confortáveis no espaço de arquibancada. Outro ponto alto do estádio são os banheiros, praticamente iguais em todos os setores – independentemente do preço do ingresso. Neles, o torcedor verá mármore nas pias e saída automática de água. E nas paredes dos lavatórios haverá aparelhos de tevês para que, se for o caso, o torcedor possa acompanhar o que se passa no campo. Em todo o estádio serão instaladas aproximadamente três mil tevês de vários tamanhos.