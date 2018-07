Projeto da nova arena será apresentado à diretoria da Ponte em 30 dias

A Ponte contratou um grupo multidisciplinar, composto por três empresas para cuidar do projeto de uma nova arena. O estudo foi iniciado em Janeiro deste ano e será apresentado em 30 dias para a diretoria do clube.

“Um grupo multidisciplinar está preparando um estudo de viabilidade completo, 360 graus, para a nova arena que envolve desde a análise técnica e legal, inteligência de mercado e estudo de demanda, até a elaboração do conceito arquitetônico e de engenharia, definições de produtos, projeções operacionais e respectiva modelagem financeira”, diz Carlos de La Corte, sócio diretor da Arena Assessoria de Projetos, responsável pelo estudo de arquitetura, engenharia e modelo operacional. Urban Systems e Jacarandá Investimentos completam o grupo, responsáveis respectivamente pelos estudos vocacionais de demanda de mercado e pelo modelo econômico financeiro.

O arquiteto diz que o estádio terá um formato inovador de gestão e viabilidade econômica, diferente da Arena Corinthians (clube destina renda para o financiamento) e do Allianz Parque (uso foi cedido à construtora por 30 anos), mas não revela a capacidade do novo estádio, que será construído na área do CT do clube, no Jardim Eulina, em Campinas. “Acreditamos que a arena será precursora de uma nova fase na construção de ativos esportivos e de entretenimento no Brasil”, diz.

Com a nova arena, a Ponte quer alcançar um patamar elevado no cenário nacional e, para isso, também está ouvindo os torcedores. Uma pesquisa eletrônica com aproximadamente cinco mil ponte-pretanos está em desenvolvimento para colher os desejos e opiniões da torcida sobre a nova casa da Ponte. O destino do Majestoso, estádio atual, ainda não está definido.