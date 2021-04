Projeto de Caio Ribeiro se junta a portal de e-commerce para unir fãs a ídolos do esporte

Criada por Caio Ribeiro, Tico Sahyoun e Antônio El Khouri, a Caioba Soccer Camp é uma iniciativa que busca dar a crianças de cinco a 13 anos a experiência de passar o fim de semana reunida com a família e seus ídolos do esporte, televisão e redes sociais. Sem a possiblidade de realizar os eventos presencialmente devido à pandemia de covid-19, o grupo promove uma oportunidade de fazer suas atividades mesmo de casa.

Foram adicionados a uma plataforma de vendas online exclusiva na Netshoes mais de 50 itens, com produtos diversos associados ao Camp e ao futebol. Uma linha feminina também estará disponível no maior portal de e-commerce do Brasil. O objetivo é unir diversão, esporte e inclusão social.

Leia Também Hansi Flick anuncia saída do comando do Bayern de Munique ao término da temporada

"A Netshoes possibilitou que montássemos nossa loja dentro da plataforma digital. Entendemos como mais uma maneira de chegar ao nosso público e expandirmos nosso negócio. Oferecer os produtos do Caioba para quem não consegue ir aos eventos é uma forma de divulgação também", comemora Antônio El Khouri.

Uma das principais ideias da associação do portal e do Caioba Soccer Camp é democratizar a prática esportiva, seja dando oportunidades aos brasileiros que queiram dar seus primeiros passos ou àqueles que já praticam e precisam de algum incentivo para seguir na busca da realização de seus sonhos.

"Esse nosso novo posicionamento está ainda mais alinhado com o Magalu e é pelo esporte inclusivo. Não queremos mais apenas ser líderes em vendas de artigos esportivos, queremos ser referência para todos os esportes e todos os praticantes", explica Rafael Montalvão, diretor de marketing da empresa esportiva.

Valorizando a busca de novidades por meio da criatividade e inovação, Caio Ribeiro, comentarista do Grupo Globo e um dos sócios do projeto, exalta a ideia original de aproximar fãs de seus ídolos no esporte. "É muito bacana ver esse projeto no ar. Saber que tudo deu certo é gratificante. Nós sempre procuramos ideias e experiências inovadoras para nossos clientes e parceitos", afirma o ex-jogador.