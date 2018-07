Barrios diz que rejeitou o Cruzeiro por acreditar no projeto do Palmeiras

Apresentado como a principal contratação do Palmeiras na temporada, o atacante Lucas Barrios chega ao clube com uma enorme expectativa por parte da diretoria e da torcida. Milhões foram investidos em sua contratação e antes de acertar com o Alviverde, ele foi procurado por diversos clubes do exterior e pelo Cruzeiro, que chegou a admitir o interesse publicamente.

Segundo o jogador de 30 anos, o que fez optar pelo Palmeiras não foi o salário, embora tenha recebido a maior proposta do clube paulista, mas sim, o projeto demonstrado pelos dirigentes. “O Cruzeiro falou comigo até o último momento e outros, em dezembro, quiseram me contratar no Brasil. Quando veio o Palmeiras, há dois meses e meio, para mim foi importante a seriedade do clube, de como iniciou o projeto de colocar o clube onde ele merece, que é o primeiro lugar. Um projeto bom e positivo e por isso, decidi vir para cá”, explicou o paraguaio, que ficará com a camisa de 10, que era de Valdivia.

Barrios chegou a ser sondado também por times da Ásia e clubes medianos da Europa, mas o fato de poder voltar a atuar perto da família – ele é argentino naturalizado paraguaio – pesou bastante para que ele decidisse retornar para a América do Sul.

“Como jogador, às vezes você pensa em jogar em times importantes. Queria voltar à América do Sul, embora eu pudesse ficar na Europa. Já passei quase sete anos na Europa e fiquei contente pela carreira que fiz lá. Espero agora fazer um bom papel no Brasil também”, disse o atacante.

Barrios treina desde o início da semana com os demais jogadores do Palmeiras e aguarda apenas a sua documentação ser regularizada para poder estrear pelo Alviverde. A tendência é que isso só aconteça na semana que vem e sua estreia deve acontecer no domingo, contra o Vasco, em São Januário.