Projeto levará estudantes de graça à Arena Fonte Nova

SALVADOR - Estudantes de 14 escolas estaduais baianas poderão acompanhar gratuitamente os sete últimos jogos do Bahia pelo Campeonato Brasileiro na Arena Fonte Nova, em Salvador. O projeto, chamado "Estudantes na Arena é Show de Bola", é fruto de uma parceria entre a direção do estádio e a Secretaria de Educação do Estado.

O projeto pretende levar 40 estudantes da rede à Arena Fonte Nova por jogo. Um pai ou responsável por cada aluno e dez professores, por partida, também entrarão do local sem pagar. Segundo a direção da Arena Fonte Nova, os estudantes serão escolhidos pelas unidades escolares com base na frequência nas aulas e na participação nas atividades esportivas das unidades. Os primeiros contemplados vão assistir à partida entre Bahia e Vasco, já no próximo domingo, a partir das 16 horas, pela 24ª rodada do Brasileirão.