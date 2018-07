Promessa belga estava sem cinto de segurança em acidente fatal

A polícia revelou nesta segunda-feira que o volante Junior Malanda, do Wolfsburg, não usava cinto de segurança quando sofreu o acidente de carro que provocou a sua morte no último sábado. O carro estava em alta velocidade e sob chuva quando o jogador se acidentou.

Malanda era um passageiro do banco traseiro quando o motorista do carro perdeu o controle do veículo, que derrapou numa estrada no último sábado e capotou várias vezes. O belga, de 20 anos, foi declarado morto ainda no local.

A polícia de Bielefeld afirmou nesta segunda-feira que o carro estava viajando "a uma velocidade inadequada para as condições climáticas" e que foi aberta uma investigação por homicídio culposo.