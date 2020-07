Promessa da base, Anderson Ceará renova contrato com o Santos até 2023

Promessa formada nas divisões de base do Santos, Anderson Ceará renovou seu contrato com o clube até junho de 2023. Neste sábado, o meia confirmou ter assinado um novo acordo com o time - o atual se encerraria na metade de 2021 - em publicação no seu perfil no Instagram. "Felicidade, orgulho e prazer. Que seja uma linda história!", escreveu.

Anderson Ceará, de 21 anos, vem sendo observado pelo técnico Jesualdo Ferreira, mas ainda não recebeu uma oportunidade com o treinador português em 2020. O meia fez a sua estreia entre os profissionais em 2018, na reta final do Campeonato Brasileiro daquela temporada, em partida contra o Botafogo.

O meia, porém, teve uma grave lesão no joelho direito na sequência, problema que o deixou sem atuar por longo período no ano passado, quando foi aproveitado na equipe B e também no time de juniores.

A renovação do contrato com Anderson Ceará se dá na mesma semana em que surgiu a informação de que o Santos perderá outra promessa da base - o atacante Yuri Alberto ficará sem contrato ao fim do mês e deve se transferir ao Internacional. Agora, então, o clube se antecipou para renovar o vínculo do meia um ano antes de o acordo expirar.

Com Anderson Ceará à disposição de Jesualdo, o Santos voltará a jogar na próxima quarta-feira, às 19h15, quando receberá o Santo André, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, paralisado desde março por causa do surto do coronavírus.