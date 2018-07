Promessa da base do São Paulo, Auro aguarda chance

SÃO PAULO - Sofrendo para encontrar um lateral-direito nos últimos anos, o São Paulo pode ficar livre da sina em pouco tempo. Enquanto Douglas é o dono da posição e Luis Ricardo, contratado para ser titular, não decola, o garoto Auro é trabalhado para comprovar o enorme potencial apresentado nas categoris de base.

Recém-promovido ao elenco principal, ele tem mostrado desenvoltura nos treinos com Muricy Ramalho e ganhou elogios do treinador; o ex-presidente Juvenal Juvêncio também é grande entusiasta do seu futebol. Agora, ele passa pela adaptação de se juntar aos mais veteranos e admite que ainda estranha as diferenças.

"Os treinos sãos mais rígidos, porque o comprometimento é outro. Já percebo que algumas coisas são diferentes e, por isso, ainda estou me adaptando", explicou ao site oficial.

A recepção do elenco tem sido boa e Auro, ainda tímido, aos poucos vai se soltando dentro e fora das quatro linhas. O lateral vê os companheiros com mais experiência e ressalta que a maior diferença entre os profissionais é no ritmo de jogo, menos veloz do que na base.

"Treinar com eles tem sido uma experiência muito boa, porque são grandes jogadores. É até diferente, porque eles são mais cadenciados", conta o jogador, que ainda se sente mais à vontade com os companheiros dos tempos de Cotia. "Fico mais com o Boschilia, Ademilson e Ewandro, porque também subiram da base e já tinha contato com eles. A gente costuma conversar sobre futebol e, dentro de campo, eles têm me incentivado".