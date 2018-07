Promessa de campanha, Nobre quer manager comandando o futebol em 2014

SÃO PAULO - O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, espera cumprir uma de suas promessas feitas durante a campanha eleitoral no próximo ano. Por diversas vezes, o dirigente afirmou que iria contratar um manager para gerir o futebol do clube, mas segundo ele, o ano turbulento fez com que não tivesse tempo para ir atrás de tal profissional. A intenção é contratar o quanto antes alguém para assumir o cargo no ano do centenário do clube.

"Foram tantos desafios esse ano que não consegui me concentrar em certos prontos da minha proposta. Vejo alguns nomes no Brasil interessantes, mas não tive tempo de fazer uma proposta", explicou o dirigente, que pretende estruturar melhor o clube para ir atrás de tal profissional. "Precisamos colocar a casa em ordem e oferecer para essa pessoa a melhor condição de trabalho possível, para evitar que seja um projeto natimorto", completou.

Atualmente, o diretor executivo, José Carlos Brunoro, e o gerente de futebol, Omar Feitosa, têm dividido a função de manager, mas nenhum deles tem o perfil que Nobre quer. Brunoro foi contratado para cuidar do esporte e demais departamentos do clube, não do futebol. E Omar chegou para ser uma espécie de ponte entre a diretoria e os jogadores e ajudar na gerência de questões burocráticas da equipe, como controle de cartões amarelos e vermelhos, regulamentação de contratos, dentre outros serviços.

Nobre explica o que quer de uma manager no clube. "Estou dividindo todos os departamentos do clube com um diretor estatutário e um profissional, mas no futebol ainda não consegui. Quero um manager que seja uma espécie de espelho do presidente. Eu seria o ‘presidente estatutário’ e ele o profissional, que teria carta branca para fazer o que quiser", explicou o dirigente.

Alguns nomes já foram comentados no clube, mas de fato, Nobre ainda não fez nenhum convite. Felipe Ximenes, ex-Coritiba e atualmente sem clube, é uma das opções mais sugeridas para o presidente. Até mesmo o nome do técnico Vanderlei Luxemburgo foi lembrado, mas ele parece com chances remotas.