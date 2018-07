Promessa de Eurico vira piada na internet após queda do Vasco

O terceiro rebaixamento do Vasco para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro foi um dos principais assuntos das redes sociais neste domingo. Um dos temas mais falados, tanto por rivais quanto por torcedores, foi a promessa do presidente Eurico Miranda, que recentemente disse que se mudaria para a Sibéria caso achasse que o Vasco pudesse cair para a Série B.

A fala de Eurico foi ironizada até nas redes sociais do rival Flamengo. A conta oficial do clube no Twitter foi abastecida com uma mensagem que dizia "Um excelente domingo aos rubro-negros em todo o mundo. Menos na Sibéria. Afinal, lá já é segunda".

:

Revoltados, os torcedores do Vasco cobraram uma resposta do dirigente. O ator Bruno Mazzeo publicou em seu perfil no Twitter que honraria sua palavra e pagaria sozinho a passagem do cartola. Brincalhão, o artista disse que o bilhete seria apenas de ida e na classe econômica. Com a queda do time, "Sibéria" foi uma das palavras mais citadas na rede social na noite deste domingo.