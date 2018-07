Promessa do Cruzeiro foge de blitz, capota o carro e é detida em BH

Promessa das categorias de base do Cruzeiro, o atacante Léo Bonatini, de apenas 20 anos, foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais, na noite de terça-feira, após fugir de uma blitz e se envolver em um acidente de trânsito, capotando o carro que ele dirigia.

Segundo informações da polícia, depois de escapar de uma blitz em Belo Horizonte, o jogador cruzeirense perdeu o controle do seu carro e capotou após bater o veículo. Léo Bonatini foi submetido ao teste do bafômetro e não passou, o que fez com que a sua Carteira Nacional de Habilitação fosse apreendida.

Formado nas divisões de base do Cruzeiro, Léo Bonatini chegou a ser emprestado para a Juventus em 2012, um ano após disputar o Mundial Sub-17 pela seleção brasileira. Além disso, no ano passado, ele defendeu o Goiás. Fora dos planos do técnico Marcelo Oliveira para 2015, o atacante deve ser cedido ao português Estoril nos próximos dias.