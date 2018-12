Promessa do Manchester City, Phil Foden renova contrato até 2024

Considerado uma das principais promessas do futebol inglês, o jovem Phil Foden acertou nesta segunda-feira a renovação contratual com o Manchester City. O meio-campista de apenas 18 anos assinou um novo vínculo válido por cinco temporadas e meia, com duração prevista até o meio de 2024.

"Eu estou na lua. Estou aqui desde o primeiro dia. Eu cresci muito e vi muitos rostos e pessoas aqui", declarou em entrevista ao site do City. "Assinar este novo contrato é um sonho que se tornou realidade."

Foden impressionou Guardiola durante a pré-temporada do City e arrancou elogios do treinador. "Faz muito tempo que não vejo algo assim. Seu desempenho é de outro nível. Ele tem 17 anos, é um jogador do City, cresceu na nossa base, ama o clube. Para nós, ele é um presente", disse na época.

Em outubro do ano passado, Foden marcou dois gols na final do Mundial Sub-17, na goleada por 5 a 2 sobre a Espanha, e foi eleito o melhor jogador do torneio. Desde então, tem conquistado espaço com Guardiola e já é peça constantemente usada no time principal, além de ser frequentemente convocado para a seleção inglesa sub-21.