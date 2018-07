Promessa do São Paulo marca 2 e Brasil vence último teste antes do Mundial Sub-17

A seleção brasileira sub-17 venceu nesta quinta-feira seu último teste antes do Mundial da categoria, que será disputado na Índia a partir do dia 6 de outubro. Na cidade de Mumbai, o País passou pela Nova Zelândia em partida amistosa por 2 a 1, com dois gols do atacante Brenner.

Aos 17 anos, Brenner é uma das grandes esperanças do São Paulo para o futuro, tem quebrado recordes de gols na base e, nesta quinta, provou o seu valor também com a camisa da seleção. No segundo tempo diante da Nova Zelândia, ele abriu o placar após receber bom passe de Yuri Alberto.

Pouco depois, o mesmo Brenner recebeu ótima enfiada de Marcos Antônio e finalizou bem para ampliar o placar. Já nos acréscimos, a Nova Zelândia diminuiu em cobrança de pênalti, mas não havia tempo para uma reação.

Com o confronto encerrado, os jogadores de ambos os times se enfrentaram em uma disputa de pênaltis, como treinamento para o Mundial. O goleiro Gabriel Brazão defendeu a primeira cobrança neozelandesa e Lincoln, Marcos Antônio, Weverson e Lucas Halter confirmaram suas tentativas para garantir o triunfo brasileiro.

Nesta quinta, o Brasil teve em campo: Gabriel Brazão; Wesley (Marcos Antônio), Matheus Stockl (Victor Bobsin), Rodrigo Guth (Lucas Halter) e Luan Cândido (Weverson); Vitão, Victor Yan e Rodrigo Nestor (Alan); Vitinho, Yuri Alberto (Lincoln) e Brenner. A estreia da seleção no Mundial acontecerá no dia 7, diante da Espanha, em Cochim.