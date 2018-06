Promessa do tênis dos EUA vence torneio em casa e conquista seu 1º título de ATP

Depois de Pete Sampras, Andre Agassi e Andy Roddick, os Estados Unidos não tiveram mais tenistas que assumiram o posto de número 1 do mundo. Uma esperança pode ser Frances Tiafoe, de apenas 20 anos, que neste domingo conquistou o seu primeiro título de ATP ao ganhar o Torneio de Delray Beach, um ATP 250 em casa, com a vitória sobre o alemão Peter Gojowczyk por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 1 hora e 1 minuto.

Antes da final contra o experiente alemão de 28 anos, atualmente na 64.ª colocação do ranking mundial, Frances Tiafoe marcou a sua segunda vitória sobre um Top 10 na carreira ao eliminar o argentino Juan Martin del Potro nas oitavas de final e depois passou por dois nomes da nova geração nas fases seguintes - o sul-coreano Hyeon Chung, nas quartas de final, e o canadense Denis Shapovalov, na semifinal.

Hoje na 91.ª posição do mundo, Frances Tiafoe deverá dar um grande salto na atualização desta segunda-feira do ranking da ATP. Os 250 pontos conquistados em Delray Beach deverão aproximá-lo da melhor marca da carreira, que foi o 60.º lugar em julho do ano passado.