Promessa do United, Rashford é incluído em lista inglesa para Euro

Promessa do Manchester United, com o qual renovou contrato na última segunda-feira para defender o clube pelo menos até 2020, o atacante Marcus Rashford, de apenas 18 anos, foi incluído nesta terça-feira na lista de 23 convocados da Inglaterra para a Eurocopa, que começa no próximo dia 10, na França.

O jogador acabou sendo premiado com a convocação depois de ter estreado pela equipe nacional marcando um gol na vitória por 2 a 1 sobre a Austrália, na última sexta-feira, em amistoso disputado em Sunderland. Ele foi um dos cinco atacantes chamados pelo técnico Roy Hodgson ao lado de Wayne Rooney, também do United, Harry Kane, do Tottenham, Jamie Vardy, do campeão inglês Leicester, e Daniel Sturridge, do Liverpool.

A convocação da promessa, embora seja considerada surpreendente pela pouca idade do atleta, pode ser justificada pelo bom momento vivido por Rashford no seu clube, pelo qual já marcou oito gols e 18 partidas, depois de ter estreado pelos profissionais do time em fevereiro passado. Precoce, ele também se tornou na última sexta-feira o terceiro mais jovem jogador a defender a seleção inglesa, com apenas 18 anos e 208 dias de idade, ficando atrás apenas de Rooney, que debutou com 17 anos e 317 dias, e Michael Owen (18 anos e 164 dias).

Opção de banco de um ataque recheado de estrelas, Rashford usará a camisa número 22 da seleção, da qual Hodgson descartou nesta terça-feira três nomes de uma lista inicial de 26 convocados. Foram eles: os meios-campistas Andros Townsend, do Newcastle, Danny Drinkwater, do Leicester, e Fabian Delph, do Manchester City. Entre eles, Drinkwater foi um dos destaques da surpreendente campanha do seu time que resultou no histórico título do Campeonato Inglês na última temporada.

Embalada por vitórias sobre Turquia e Austrália, ambas derrotadas por 2 a 1 em amistosos, a Inglaterra fará nesta quinta-feira o seu último jogo de preparação para a Eurocopa, contra Portugal, no estádio de Wembley, em Londres.

A seleção inglesa está no Grupo B da Eurocopa e irá estrear contra a Rússia, em 11 de junho, em Marselha. O segundo rival dos comandados de Hodgson será País de Gales, de Gareth Bale, no dia 15, em Lens, e o fechamento da campanha na primeira fase será contra a Eslováquia, no dia 20, em Saint-Étienne.

CONFIRA A CONVOCAÇÃO FINAL DA INGLATERRA PARA A EUROCOPA

Goleiros - Joe Hart (Manchester City), Fraser Forster (Southampton) e Tom Heaton (Burnley).

Defensores - Gary Cahill (Chelsea), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Everton), Kyle Walker (Tottenham), Ryan Bertrand (Southampton), Danny Rose (Tottenham) e Nathaniel Clyne (Liverpool).

Meio-campistas - Dele Alli (Tottenham), Ross Barkley (Everton), Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana (Liverpool), James Milner (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City) e Jack Wilshere (Arsenal).

Atacantes - Wayne Rooney (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester), Daniel Sturridge (Liverpool) e Marcus Rashford (Manchester United).