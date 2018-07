Promessa, Lucas se empolga com chance no Flamengo

Lucas vem tendo uma rápida ascensão no Flamengo. Artilheiro da equipe na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2011, o atacante foi promovido ao time profissional no início deste ano, foi um dos destaques da equipe no segundo tempo do amistoso contra o Corinthians e deverá ser titular na estreia do Carioca, já que tem treinado entre os titulares.

O jogador revelou que as novidades tem até tirado o seu sono. "Essa noite foi complicada para dormir. Só consegui depois das 3h porque fiquei pensando no jogo contra o Corinthians. Ficava pensando nas jogadas. E olha que fui deitar às 23h", disse.

Para suportar a pressão, Lucas revelou que recebe conselhos de vários jogadores do Flamengo. "Converso bastante com todos. Moro perto do Thomás e ficava perguntando para ele como era estar entre os profissionais. Amo muito o que eu faço e é um sonho estar aqui. Fui muito bem recebido por todos. Essa galera como Deivid, Renato, Ronaldinho... Todos estão sendo muito bacanas comigo", disse.