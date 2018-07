Promessa norueguesa treina com elenco do Real Madrid

Uma das mais jovens promessas do futebol mundial, o meia norueguês Martin Odegaard, de apenas 16 anos, realizou nesta quinta-feira o seu primeiro treino com o time principal do Real Madrid. Recém-contratado, ele participou da penúltima atividade de preparação da equipe para o duelo deste sábado, contra a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Inicialmente, Odegaard foi adquirido junto ao Stromsgodset, da Noruega, para integrar a equipe B do Real, mas nesta quinta acabou trabalhando com o grupo comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. Precoce, o garoto já é titular da seleção nacional da Noruega e agora tem como próximo grande desafio provar que já pode servir como opção dentro do estrelado elenco do time madrilenho.

E se Odegaard esteve em campo com os atuais campeões europeus e mundiais, Cristiano Ronaldo ficou fora deste treinamento realizado no gramado nesta quinta-feira. Suspenso por duas partidas por ter agredido o brasileiro Edimar em jogo contra o Córdoba, no último sábado, o atacante português ficou apenas fazendo exercícios na academia do clube. Outros dois ausentes desta atividade, o zagueiro Pepe e volante Modric deram continuidade ao processo de recuperação de suas respectivas lesões.