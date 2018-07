Promessa se machuca e desfalca Inglaterra na Copa do Mundo

SOUTHAMPTON - Uma das apostas da Inglaterra para a Copa do Mundo, o atacante Jay Rodriguez sofreu uma grave lesão no joelho e foi descartado do Mundial do Brasil. O jogador, de 24 anos, rompeu um dos ligamentos do joelho e terá que ficar afastado dos gramados por até seis meses.

Rodriguez se destacou na seleção sub-21 da Inglaterra e ganhou sua primeira chance no time principal em novembro do ano passado. Convocado para os amistosos contra Chile e Alemanha, ele disputou sua única partida pela seleção contra os chilenos, em Wembley, no dia 15.

A primeira oportunidade foi resultado também do bom desempenho no Southampton. Rodriguez já marcou 17 gols na atual temporada e vinha sonhando com uma nova chance na seleção do técnico Roy Hodgson.

O sonho, porém, terá de ser adiado. Com a lesão no joelho, sofrida durante partida contra o Manchester City, no sábado, o atacante será baixa no Southampton por até seis meses e não tem chance de vir ao Brasil para a disputa da Copa do Mundo.