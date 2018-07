Promessas correspondem e agradecem chances no Flu A tentativa de reação do Fluminense no Campeonato Brasileiro vem passando pela aposta do técnico Vanderlei Luxemburgo em promessas das categorias de base do clube. Com alguns jogadores contundidos e outros em má fase, ele tem utilizado com frequência jogadores formados em Xerém, como Igor Julião, Willian, Biro Biro, Eduardo, Ronan, Samuel. E eles estão correspondendo, tanto que Biro Biro fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no último sábado, no Maracanã, pela 19ª rodada.