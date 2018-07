Promessas para a Copa de 2018 defendem agremiações

Jogadores que foram convocados para as equipes de base da seleção brasileira, conquistaram o Torneio Sub-21 de Toulon, em junho, na França, e têm grandes chances de vestir a camisa amarela da seleção principal nas próximas Copas acreditam que os clubes ainda são os principais responsáveis pela formação de craques. E suas histórias do início da carreira comprovam isso.

O zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, percorreu todas as categorias de base do Corinthians desde a infância. Nos dez anos no clube, conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Junior e da Libertadores em 2012. O zagueiro saiu ainda com 18 anos rumo ao futebol italiano. Após atuar na Roma por uma temporada, foi vendido para o Paris Saint Germain por R$ 100 milhões e se tornou o quarto zagueiro mais caro do mundo. Agora, aos 20 anos, tem grandes chances de se transferir para o Barcelona de Neymar.

"O Corinthians me deu a base de tudo. Foram dez anos em que me formei como jogador e como homem", diz o zagueiro. "Acontece isso com a maioria dos jogadores. O clube é a base de tudo", completa.

Marquinhos foi campeão em Toulon. Na seleção principal, foi convocado pelo então técnico Luiz Felipe Scolari para os amistosos contra Honduras e Chile. Provavelmente será um dos nomes para a próxima Copa do Mundo.

O atacante Luan, que atua no Grêmio e foi artilheiro da equipe brasileira em Toulon, começou jogando no futsal na equipe da Prefeitura de Tanabi, cidade do interior paulista. A indicação para o time da cidade representou a guinada na carreira na adolescência.

No ano passado, o Grêmio superou a concorrência dos clubes paulistas e conseguiu contratá-lo. "Cheguei em fevereiro de 2013 já para o time Sub-20. Foi tudo muito rápido. Subi para o profissional em menos de um ano. No começo de 2014, já estava no time principal, estreando na Libertadores", diz o atacante de 20 anos, que já é titular do Grêmio. "A passagem pelas categorias de base foi fundamental para melhorar fisicamente e tecnicamente", completa.

O clube gaúcho possui um projeto específico para aperfeiçoar a formação dos novos talentos, o Lapidar. O atacante rápido e com facilidade para finalizar com os dois pés reconhece a importância do programa.

"Participei do projeto Lapidar, que o Grêmio tem para melhorar os atletas. Treinei especificamente chute, cabeceio, situações de jogo", diz.

Luan foi convocado pela primeira vez para a seleção Sub-21. Entre os amistosos preparatórios e o Torneio de Toulon, foram cinco jogos, com cinco gols e três assistências. Foi uma das revelações da equipe.

Desde que chegou ao Botafogo aos 14 anos, o zagueiro Dória é tratado como uma joia. Depois de passar pelo futsal, foi bem nas categorias de base a ponto de ser chamado e estrear pelos profissionais por Oswaldo de Oliveira. Isso quando tinha 17 anos. "Investir na base dos clubes é a maneira mais importante de revelar jogadores", diz o zagueiro de 19 anos.