Promessas projetam conquistas no Flamengo em 2011 O ano de 2010 foi ruim no Flamengo, que não conquistou títulos e lutou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas ao menos serviu para que algumas promessas das categorias de base começassem a se firmar. Titular da defesa, o zagueiro Wellinton aposta que a temporada de 2011 será ainda melhor, com o clube carioca lutando para voltar a ser campeão.