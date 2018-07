Promessas tentam conquistar espaço no Internacional Em meio a jogadores consagrados e experientes, como o meia argentino D''Alessandro e o atacante Dagoberto, algumas promessas do Internacional tentam aproveitar ao máximo a pré-temporada do Internacional em Gramado (RS). A intenção é convencer o técnico Dorival Júnior a dar uma chance na equipe titular, como revela o meia João Paulo, que em 2011 se destacou pela equipe B no Campeonato Gaúcho.