Promoção de show de Ivete Sangalo deve lotar treino da seleção

Dunga vai permitir que os torcedores assistam apenas aos 15 minutos finais do treino que a seleção brasileira realiza nesta segunda-feira, no Estádio Pituaçu, em Salvador. Isso, no entanto, não deve impedir que a torcida baiana compareça em grande número à última atividade da equipe antes do jogo contra o Peru, terça-feira, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Quem comprou ingresso para um show que a cantora Ivete Sangalo realizará em dezembro na Fonte Nova ganhou de brinde um bilhete para acompanhar o treino desta segunda-feira. Graças a essa promoção, a expectativa é de um grande público no Pituaçu, mesmo que seja para ver os atletas por apenas 15 minutos.

O treino aberto à torcida estava previsto para ocorrer no sábado. A atividade, porém, teve de ser transferida para esta terça-feira, às 18h (horário de Brasília), por causa do adiamento da partida contra a Argentina devido à forte chuva que caiu em Buenos Aires na noite de quinta-feira.

É grande em Salvador a expectativa em torno do jogo entre Brasil e Peru. A Fonte Nova estará lotada. Os 45 mil ingressos colocados à venda estão esgotados desde a semana passada.

A boa relação da seleção brasileira com o torcedores nordestinos é histórica. Em momentos de crise, a equipe costuma ser "abraçada" pelo torcedor local. Não à toa, a CBF marcou os dois primeiros jogos em casa da equipe nas Eliminatórias para a região. No mês passado, o Brasil venceu a Venezuela por 3 a 1, no Castelão, em Fortaleza.

Após a fraca atuação no empate por 1 a 1 com a Argentina na sexta-feira, os torcedores baianos esperam por uma vitória convincente diante do Peru. O Brasil não perde para o adversário desta terça-feira há 30 anos, desde a derrota por 1 a 0 em um amistoso disputado em 1985 no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.