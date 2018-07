Promoção quase esgota arquibancadas do Morumbi para quarta

Os ingressos para arquibancadas para o clássico entre São Paulo e Corinthians, quarta-feira, pela Copa Libertadores, estão praticamente esgotados. Restam apenas bilhetes para o setor amarelo. Até o momento foram vendidos 14,5 mil ingressos para o duelo, mas como o clube do Morumbi está fazendo uma promoção para o torcedor que levar uma entrada poder levar outra pessoa junto, então praticamente o número dobra e se aproxima de 30 mil lugares ocupados.

A promoção da diretoria tricolor é válida para todos os setores do estádio do Morumbi, exceto camarotes, cadeiras cativas e arquibancada visitante - foram disponibilizados 2 mil ingressos para os corintianos. O São Paulo explicou, em nota, que o "torcedor compra um ingresso e leva um convidado para assistir ao jogo. O ingresso do convidado será entregue nas catracas de acesso do setor correspondente".

A capacidade do estádio para a partida é de 66.648 lugares, mas como as vendas levam em conta o dobro de pessoas por bilhete, a carga total de ingressos disponíveis deve ser inferior a 25 mil, pois é necessário retirar da conta as cativas, camarotes e espaço dos visitantes. A expectativa do clube é de casa cheia para a partida que vai selar o destino do São Paulo na Libertadores. O time tem dois pontos a mais que o San Lorenzo, e precisa vencer o Corinthians para não depender do resultado do confronto entre o Danubio e a equipe argentina.