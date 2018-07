Promoção vai levar um brasileiro para assistir ao Chelsea no Mundial

SÃO PAULO - Há dois meses, Oscar fazia sua estreia com a camisa do Chelsea, no primeiro duelo com a Juventus, em Londres, pela Copa dos Campeões. E o brasileiro não podia ter começado sua história no clube de outra forma. Apesar de os Blues terem cedido o empate ao adversário italiano por 2 a 2, foram dos pés do meia que saíram os gols do time inglês.

Se o primeiro deles, marcado aos 31 minutos do 1.º tempo, enganou o goleiro Buffon, o segundo foi ainda mais matador. Três minutos depois de balançar as redes do Stamford Bridge, Oscar recebeu a bola do companheiro Ashley Cole, desviou da marcação e arriscou o chute de fora da área. Golaço: a bola entrou no ângulo esquerdo do gol italiano.

Chelsea e Juventus já vão se enfrentar novamente pela Copa dos Campeões nessa semana, mas a repercussão da atuação de Oscar no primeiro jogo foi tão grande que o clube inglês, em parceria com a Adidas, decidiu fazer uma promoção que promete levar um brasileiro ao Mundial de Clubes da Fifa, no Japão, em dezembro, para assistir a uma partida do Chelsea, com tudo pago.

O desafio proposto a quem quiser participar é tentar repetir o feito do meia, marcando um golaço no espaço montado no Shopping Eldorado, localizado na zona oeste de São Paulo. A cada dia, serão 450 oportunidades de chute. Segundo a organização da campanha, todas as tentativas serão filmadas e avaliadas posteriormente. O autor do gol mais bonito ganha a chance de ver o possível adversário do Corinthians no Mundial de Clubes.

Mas é preciso fazer a inscrição com antecedência para participar da promoção, que só vai até o dia 25 de novembro. A brincadeira também presenteará todos os participantes com um prêmio da Adidas.

SERVIÇO

'A um chute do Japão'

Local: Átrio Jardins do Shopping Eldorado - São Paulo

Data: 16 a 25 de novembro de 2012

Inscrições para o público: http://aumchutedojapao.com.br/