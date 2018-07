Promotores espanhóis pedem mais de 10 anos de prisão para Eto'o por sonegação

Um dia depois do Ministério Público da Espanha pedir dois anos de prisão para Neymar por suspeita de corrupção, nesta quinta-feira promotores espanhóis denunciaram o atacante Eto'o, também ex-Barcelona, à Justiça. Eles querem que o jogador camaronês seja condenado a 10 anos e seis meses de prisão, por sonegação fiscal.

Além da prisão, os promotores cobram uma multa de cerca de US$ 15,1 milhões pelos quatro anos em que ele supostamente fraudou o sistema tributário espanhol, entre 2006 e 2009, período em que foi um dos astros do Barcelona. Nas contas do MP, ele deixou de pagar cerca de 4 milhões de dólares em impostos.

A discussão sobre os supostos crimes tributários de Eto' é antigo e ele sempre negou participação no esquema. Além dele, os promotores também querem a prisão de seu empresário, Jose Maria Mesalles Mata, também por 10 anos e meio, e do administrador da empresa que permitia a sonegação, Manuel de Jesus Lastre Abreu, pela metade do tempo.

Antes de Neymar e Eto'o, Messi também já enfrentou problemas com a Justiça espanhola. Em julho, o argentino e seu pai foram condenados a 21 meses de prisão por sonegação fiscal. Nenhum dos dois COI para a cadeia porque, na Espanha, sentenças de menos de dois anos de prisão para réus primários são suspensas.