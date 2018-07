Promotoria do Paraguai pede mais tempo para avaliar pedido de extradição de Leoz A promotoria do Paraguai pediu que a Justiça lhe conceda mais tempo para analisar o pedido de extradição apresentado em um documento de 423 páginas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra Nicolás Leoz, ex-presidente da Conmebol e ex-membro do Comitê Executivo da Fifa. Leoz, de 86 anos, esta em prisão preventiva na sua residência em Assunção, desde 1º de junho, à espera de uma resolução sobre a sua situação jurídica.