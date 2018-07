Promovido da base, Felipe Dias comemora estreia no Fla

"Eu estou muito feliz, primeiro, porque a gente ganhou e, segundo, porque acho que fiz uma boa partida. Pude ajudar o time a sair com a vitória, segurei o que pude ali na marcação e ataquei também. E, se Deus quiser, que eu possa ficar aqui em cima (no profissional)", comentou o garoto.

Ele revelou que não quis trocar de camisa com ninguém do Náutico. Guardou as duas (uma de cada tempo) na mochila e levou para casa. "Uma vou pôr num quadro e a outra vou dar para a minha mãe", disse ele, antes de mudar de ideia: "Não! Não vou nem por uma no quadro, vou dar para a minha avó também. Se não ela vai até chorar (risos). As duas me criaram desde pequeno", contou o jovem, em entrevista ao site oficial do Flamengo.

Felipe Dias deverá voltar à base nesta semana. Isso porque no sábado a equipe júnior faz o primeiro jogo da final do Torneio Octávio Pinto Guimarães (mais conhecido como OPG), contra o Botafogo, na Gávea. No elenco profissional, Ramon retorna ao time diante do Palmeiras, domingo.