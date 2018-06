Promovido, Matheus Guedes celebra 'sonho realizado' e projeta evolução no Santos

Relacionado pela primeira vez no time profissional no final do ano passado, o zagueiro Matheus Guedes está fazendo a pré-temporada com o elenco do Santos em 2018. E, feliz por realizar um sonho, ele garantiu que está se inspirando nos companheiros para evoluir como "pessoa" e jogador.

"Isso é muito importante para nós. Estar aqui já é um grande sonho sendo realizado", contou o zagueiro neste sábado. "Estar perto desses caras consagrados e ver a humildade deles é algo para se inspirar. Isso faz a gente evoluir não só dentro de campo, mas como pessoa também".

Matheus Guedes foi promovido neste ano ao lado de outros jovens como Lucas Lourenço, Victor Yan, Emerson e Robson Bambu. E, todos eles, seguindo uma tradição do clube, tiveram os cabelos raspados durante a semana. "Está valendo a brincadeira. Dá para dizer que passamos pela faculdade", acrescentou Matheus Guedes.

Com apenas 16 anos, o volante Victor Yan também brincou com a tradição e celebrou a oportunidade de treinar com o time comandado pelo técnico Jair Ventura. "Ficar careca logo no começo do ano não é bom, mas vale a pena só por estar aqui. É uma felicidade enorme e a gente leva o batismo na brincadeira".

Com seus novos "reforços", o Santos faz a sua estreia na temporada na próxima quarta-feira contra o Linense, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.