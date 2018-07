Promovido por Cuca, Vitinho renova contrato com o Palmeiras

Um dos "reforços" para a disputa do Campeonato Brasileiro, o meia Vitinho renovou seu contrato com o Palmeiras por mais cinco anos (o vínculo vai até maio de 2021) e deve, nos próximos dias, se apresentar ao técnico Cuca, que já avisou sua intenção em contar com o atleta de 18 anos para a sequência da temporada.

Vitinho é presença constante nas convocações de seleções de base. Neste ano, ele disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e aparece como uma das maiores promessas da base do clube no momento. O garoto comemorou a renovação de contrato.

"O Palmeiras foi o primeiro clube que me acolheu, que me deu oportunidade. Espero dar muita alegria à torcida no futuro, firmar meu espaço, para depois as coisas acontecerem naturalmente. O grupo do profissional é tranquilo, já treinei algumas vezes com eles, é bom chegar e ser acolhido, receber conselhos dos mais experientes. Já fui muito ao Allianz Parque assistir aos jogos e dá vontade de estar lá dentro", comentou o meia.

No Palmeiras desde 2011, Vitinho chegou a atuar com Gabriel Jesus na base do clube e vê o companheiro como exemplo de que pode fazer sucesso no time de cima mesmo sendo tão jovem. "Eu me espelho muito no Gabriel Jesus, já joguei com ele. É um ídolo para mim e para todos os outros atletas que estão na base. Também gosto de ir para cima, usar a habilidade, mas saber a hora de cadenciar o jogo. Gosto de fazer gols também".

Na última quarta-feira, o técnico Cuca, em entrevista coletiva, contou que Vitinho e o zagueiro Augusto serão promovidos para o time profissional. O curioso é que o meia não sabia da informação e acabou sendo surpreendido com a notícia por amigos.

"Um amigo meu me mandou mensagem no celular, disse que viu uma matéria na internet. Estava voltando do treino do Sub-20. Fiquei muito feliz. Quando cheguei em casa minha mãe também já veio me falar coisas maravilhosas. Espero corresponder", contou.