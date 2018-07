Promovido, Thomas Schneider assume time do Stuttgart Poucas horas depois de anunciar a demissão do técnico Bruno Labbadia, o Stuttgart confirmou oficialmente, nesta segunda-feira, a promoção de Thomas Schneider a substituto para o cargo. O comandante de 40 anos de idade estava dirigindo a equipe juvenil do clube e agora terá a chance de provar o seu valor no time principal.