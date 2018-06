Pronto para jogar, Dedé se diz melhor do que quando chegou ao Cruzeiro

O jogo deste sábado entre Cruzeiro e Villa Nova deverá ser especial para o zagueiro Dedé. Recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo, o jogador foi relacionado pelo técnico Mano Menezes para o compromisso válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro e poderá realizar o seu retorno aos gramados após nove meses afastado. Ele assegura, porém, que está melhor agora do que quando chegou ao time no início de 2013.

"Os testes mostram que estou até melhor do que quando cheguei ao Cruzeiro. A confiança está até maior, pelos treinos, pela confiança do Mano. Sou ansioso, se consigo treinar, já acho que estou bem e pronto para jogar, mas eles souberam segurar", disse.

Dedé brilhou pelo Cruzeiro em 2013 e 2014, sendo bicampeão brasileiro, mas desde então passou a sofrer com graves lesões nos joelhos. Entre janeiro de 2015 e setembro de 2017, foram quatro cirurgias, sendo a última delas uma artroscopia no joelho esquerdo e pouquíssimos jogos disputados.

Confiante que esta será a última vez em que fica tanto tempo sem atuar, ele agradeceu, em entrevista coletiva na Toca da Raposa II, o apoio recebido durante o processo de recuperação e espera agora construir uma história diferente.

"É a terceira vez que venho aqui falar da alegria de volta", disse o camisa 26. "Estou muito feliz, sou grato a todos que participaram deste momento. Estou me sentindo diferente em relação às outras vezes", destacou.