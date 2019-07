Pronto para retomar ritmo, Palmeiras inicia quartas contra o Inter

Enquanto os clubes comemoravam a pausa dos campeonatos para treinar, o Palmeiras tinha a missão de não deixar o ritmo do primeiro semestre cair. Líder do Brasileirão e nas oitavas de final da Libertadores, a equipe alviverde inicia o duelo de ida das quartas da Copa do Brasil nesta noite, às 21h30, contra o Internacional, no Allianz Parque. O confronto de volta será realizado na semana que vem.

Durante a parada, o Palmeiras permaneceu em São Paulo e fez três testes: perdeu por 2 a 1 para o Guarani em amistoso em Campinas, venceu o Oeste por 2 a 1 e empatou por 2 a 2 com o Operário-PR em jogos-treino na Academia de Futebol. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa falou ontem que espera o Palmeiras “ainda melhor” no segundo semestre e explicou o que o técnico Felipão pediu ao elenco.

“Todas as equipes tiveram tempo para treinar, e nós também. Claro que vínhamos em uma sequência muito boa, mas o Felipão usou este tempo que tivemos para treinar para acertar algumas coisas que não apareciam nos jogos porque estávamos vencendo”, disse.

“Treinamos muito a marcação para pressionar mais o adversário na perda da bola na parte ofensiva. Usamos este tempo para nos reforçar ainda mais. Tenho certeza de que voltaremos ainda melhores do que quando paramos”, confia o jogador.

Pelo Brasileirão, Palmeiras e Internacional se enfrentaram pela terceira rodada, com vitória alviverde por 1 a 0 no Allianz Parque. Para Diogo Barbosa, a partida de hoje será parecida com aquela disputada no mês de maio. “São duas equipes que marcam muito e saem em velocidade ao ataque. Espero um jogo disputado e truncado”, projetou o lateral-esquerdo.

O Internacional, por sua vez, fez parte da preparação em Atibaia, no interior de São Paulo. A equipe gaúcha também realizou jogos-treino preparatórios, mas o técnico Odair Hellmann lamentou enfrentar o Palmeiras logo na volta após a parada.

Ao todo, o Inter realizou quatro testes. A equipe venceu o Atibaia por 3 a 0 e o Pouso Alegre-MG por 2 a 0, ambos em Atibaia. Já em Porto Alegre, venceu a equipe sub-20 por 2 a 0 e perdeu para o Brasil de Pelotas por 1 a 0.

“São os jogos que vão estabelecendo mais ritmo. Por mais que você treine, não é a mesma coisa que jogar um Inter e Palmeiras. Não é o ideal sofrer uma parada dessas e reiniciar com um jogo desse nível de decisão. É ter capacidade de superação. Entregar tudo dentro de campo”, afirmou o treinador.

A dúvida no Inter é se Guerrero começará a partida. O atacante peruano foi o artilheiro da Copa América, com três gols, como Everton Cebolinha, e voltou a Porto Alegre na última segunda-feira após o vice-campeonato com sua seleção no domingo, no Maracanã. A tendência é de que ele seja titular.