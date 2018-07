Proposta do Flamengo a Joel causa revolta no Botafogo

A ofensiva do Flamengo sobre Joel Santana perturbou o ambiente do Botafogo, na antevéspera do jogo festivo que vai ser disputado às 18h30 de domingo, contra o Corinthians, no Engenhão. Dirigentes do clube que já davam como certa a renovação de contrato do treinador, ficaram irritados com a proposta apresentada a Joel pelo Flamengo.

O presidente do Botafogo, Maurício Assumpção, chegou a telefonar, em vão, para a colega do Rubro-Negro, Patrícia Amorim. Queria reclamar e cobrar uma explicação. O vice-presidente de Futebol do Botafogo, André Dias, disse que a atitude dos flamenguistas estava incomodando o Alvinegro.

Por causa da confusão, a escalação do Botafogo para o jogo com o Corinthians segue indefinida.