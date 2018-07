Proposta oficial da Inter de Milão por Tevez repercute pelo mundo

A proposta oficial da Inter de Milão para tirar Tevez da Inglaterra ganhou destaque nos jornais da Europa nesta segunda-feira. Os 25 milhões de euros (cerca de R$ 56 mi) oferecidos pelos italianos representam metade da pedida do Manchester City, que há quatro meses vive em briga com o atacante argentino.

Segundo o Corriere dello Sport, da Itália, o desembarque de Tevez na Itália, já virou novela, após o argentino ter chegado perto de um acordo com o rival Milan. A negociação, porém, não foi para a frente.

O jornal português A Bola deu ênfase à proposta confirmada pelo presidente da Inter, Massimo Moratti, e lembrou que agora a decisão está na mão dos ingleses.

O The Guardian, da Inglaterra, tratou com descrédito a possível transferência do atacante para o time italiano. "Esta última oferta dificilmente vai combinar com a avaliação do City", publicou o diário britânico. O The Sun lembra que o técnico da Inter, Claudio Ranieri, está cético quanto ao acordo. "O Tevez? Só se o presidente quiser dar um presente à cidade de Milão. Se chegar será muito bem-vindo", afirmou o treinador.